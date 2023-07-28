https://news.day.az/politics/1584882.html Нож в спину - иранский режим толкает армян на провокации против Азербайджана - ВИДЕО
Нож в спину - иранский режим толкает армян на провокации против Азербайджана - ВИДЕО
Иранский режим способствует продвижению армянской антиазербайджанской пропаганды.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на телеграм канал Azad İran.
Канал отмечает, что режим вынуждает проживающих в Иране армян ходить в церкви и на улицы, побуждая их выкрикивать лозунги против территориальной целостности Азербайджанской Республики.
Кроме того, каждый год 24 апреля проживающие в стране армяне в сопровождении иранской полиции выходят на улицы и выкрикивают антитурецкие лозунги.
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