Нож в спину - иранский режим толкает армян на провокации против Азербайджана

Иранский режим способствует продвижению армянской антиазербайджанской пропаганды.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на телеграм канал Azad İran.

Канал отмечает, что режим вынуждает проживающих в Иране армян ходить в церкви и на улицы, побуждая их выкрикивать лозунги против территориальной целостности Азербайджанской Республики.

Кроме того, каждый год 24 апреля проживающие в стране армяне в сопровождении иранской полиции выходят на улицы и выкрикивают антитурецкие лозунги.