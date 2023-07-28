Азербайджанские военные присоединятся к учениям в Узбекистане

В соответствии с "Планом двустороннего сотрудничества между министерством обороны Азербайджанской Республики и министерством обороны Республики Узбекистан на 2023 год", на полигоне Чирчик в Ташкентской области пройдут тактические командно-штабные учения с компьютерной поддержкой "UZAZ-2023", передает в пятницу Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Группа военнослужащих азербайджанской армии, которые примут участие в учениях, находится с визитом в Узбекистане.

На совместных узбекско-азербайджанских учениях военнослужащие отработают эпизоды по организации и проведению специальных военных операций.