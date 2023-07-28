https://news.day.az/politics/1584922.html Предложение диалога Армении недопустимо рассматривать как территориальные претензии - Община Западного Азербайджана
Предложение диалога Армении недопустимо рассматривать как территориальные претензии - Община Западного Азербайджана
Недопустимо рассматривать предложение диалога, адресованного Армении, как территориальные претензии.
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.
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