Предложение диалога Армении недопустимо рассматривать как территориальные претензии

Недопустимо рассматривать предложение диалога, адресованного Армении, как территориальные претензии.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

Новость обновляется

С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.