Реинтеграция в Азербайджан - единственный путь к светлому будущему для армян Карабаха

Европа и США пригласили Канаду в качестве наблюдателя миссии ЕС в Армении для демонстрации единого фронта в регионе. Главной задачей, которую сейчас преследуют страны западной коалиции, является появление в регионе и вмешательство во внутренние дела Армении. Канада здесь выступает на стороне западной коалиции, хотя у нее не может быть ни экономических, ни политических интересов на Южном Кавказе. Цель западных держав - вытеснить Россию с Южного Кавказа и иметь возможность свободно делать в регионе то, чего им захочется.

Как передает Day.Az, об этом в интервью Azernews сказала заместитель директора российского Института политических исследований Дарья Гревцова.

"Запад горит желанием установить свое влияние в как можно большем количестве стран. Те государства, которые лишены суверенитета и имеют слабое правительство, являются самыми уязвимыми к внешнему вмешательству, куда активно входят страны Запада. Одним из таких государств сегодня является Армения. При чем мы видим, что Армения рада вмешательству Запада в ее внутренние дела. Там считают, что это якобы поддержка Запада, хотя мы видим поддержку только на словах", - заявила эксперт.

Она отметила отсутствие реальных результатов для Армении со стороны наблюдателей миссии ЕС.

"Конечно, на Западе хотят вытеснить Россию из Армении и рассорить две страны. Хотя подписание мирного договора выгодно всем странам, состояние конфликта выгодно Западу, чтобы Армения оставалась в конфликте с Азербайджаном. Потому что страна, имеющая конфликты, наиболее уязвима с точки зрения безопасности и очень удобна для внешнего вмешательства и установления над ней контроля. Вот почему западные страны пользуются Арменией и начинают якобы активно сотрудничать с ней", - пояснила Гревцова.

Российский эксперт также коснулась вопроса реинтеграции армянских жителей Карабаха в азербайджанское общество. Она подчеркнула важность этого вопроса, добавив, что это единственный путь к светлому будущему для армянского меньшинства, проживающего в азербайджанском Карабахе. Гревцова также внесла ясность в вопрос об отказе Армении от гуманитарной помощи, которую Азербайджан предлагает доставлять по дороге Агдам-Ханкенди.

"Для карабахских армян интеграция с Азербайджаном крайне необходима для мирной жизни и развития. Но для самой Армении такая интеграция будет выглядеть поражением, особенно ее нынешних властей. Поэтому в политической игре по затягиванию мирного договора Пашинян пытается оттянуть опасный момент, который может ему грозить. Но если он подготовит армянское общество к интеграции с Азербайджаном, а другого пути у него нет, возможно, он сможет остаться у власти", - подытожила Дарья Гревцова.