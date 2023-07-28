Символ братской солидарности

- проект KAAN как новый маяк сотрудничества между Турцией и Азербайджаном

Подписанный между Азербайджаном и Турцией протокол о сотрудничестве по проекту KAAN является новым знаком солидарности между двумя странами.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на церемонии закрытия 16-ой международной выставки оборонной промышленности "IDEF-23".

Отметим, что между Министерством оборонной промышленности Азербайджана и компанией "Türk Uchak Sanayi" (TUSAŞ) был подписан Протокол о сотрудничестве по проекту "Kaan".

Документ был подписан со стороны Азербайджана министром оборонной промышленности Мадатом Гулиевым, а со стороны Турции - генеральным менеджером TUSAŞ Темелем Котилом и начальником Управления оборонной промышленности при Президенте Турции Халуком Гергюном.

Согласно протоколу, планируется подготовка инженеров в рамках производства национальных боевых самолетов Азербайджана и Турции.