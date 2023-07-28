Расширен состав Комиссии по подготовке плана гражданской обороны Азербайджана
Заместитель министра сельского хозяйства Азербайджана станет членом Комиссии по подготовке плана гражданской обороны Азербайджана.
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал соответствующее распоряжение.
Заместитель председателя Государственного агентства водных ресурсов Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики также войдет в число членов комиссии.
Заместителя председателя правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию в комиссии заменит заместитель исполнительного директора Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB).
Данное распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
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