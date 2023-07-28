Телепомойка "France 24" сеет ложь и разжигает хаос

Французский телеканал "France 24", принадлежащий "France médias monde", подвержен критике со стороны пресс-службы Алжира (Algérie Presse Service - APS) и назван "мурсорным каналом".

Как передает Day.Az, вечером 27 июля France 24 опубликовал предвзятый и лживый репортаж о пожаре, унесшем жизни 30 человек в Алжире. В статье APS отмечается, что в то время, когда горит весь Средиземноморский бассейн, терзаемый невиданными пожарами со своей долей жертв (в Греции, Италии, Корсике, Испании и Алжире), этот грубый, вульгарный, позорный канал France 24, как обычно, нацелился на Алжир без всякого уважения к памяти жертв, не соблюдая элементарных правил этики, будто пожары затронули только Алжир. А между тем именно все Средиземноморское побережье горит из-за рекордных температур, превышающих 50 градусов.

Алжирская пресса, называя France 24 каналом зла, хаоса и манипуляций, призвала его положить конец грубой лжи об Алжире, который мобилизовал все материальные и человеческие ресурсы для тушения пожаров.

Французы, освещая события в Алжире, игнорируют эти усилия и рассказывают только о 2 из 17 пострадавших от пожара провинций, тем самым играя на руку террористическому и сепаратистскому движению МАК.

Отметим, что жестоким пожарам, поразившим Алжир этим летом, способствовали экстремальные температуры и сильный ветер, способствовавшие быстрому распространению огня.

"Особое внимание канала к этому региону преследует сатанинские цели, не имеющие ничего общего с человечностью. Нанесение удара по Алжиру было отдано высшими властями Франции. "Мусорный канал" получает указания относительно Алжира от одного из приближенных людей администрации президента в Елисейском дворце. Этот человек известен своими налаженными связями с террористической организацией МАК", - подчеркивает APS.

Алжирское государство, извлекшее уроки из пожаров 2021 года, использовало все средства. Для борьбы с этими пожарами были мобилизованы самолет мощностью 12 000 литров, шесть водных бомбардировщиков и восемь вертолетов. Скорость оказания помощи пострадавшим и запуск операций по оказанию помощи были рекордно быстрыми и короткими. France 24 никогда не упомянет об этом. Это особое внимание к региону имеет дьявольские цели, которые не имеют ничего общего с человечностью.

В статье алжирской прессы также отмечено, что французские СМИ, которые сеют семена ненависти и разжигают хаос, являются частью политики Министерства иностранных дел Франции. Решение о закрытии местных отделений канала алжирским властями совершенно оправдано.