https://news.day.az/politics/1585055.html Информация о якобы отстранении от должностей трех высокопоставленных военнослужащих необоснованна – Минобороны Азербайджана
Информация о якобы отстранении от должностей трех высокопоставленных военнослужащих необоснованна – Минобороны Азербайджана
Некоторые СМИ публикуют необоснованную информацию якобы об отстранении от должностей трех высокопоставленных военнослужащих.
Об этом говорится в заявлении министерства обороны Азербайджанской Республики, сообщает в пятницу Day.Az.
Было отмечено, что министерством обороны регулярно доводится информация, которая считается целесообразной для общественности.
"Мы рекомендуем медиа-субъектам и пользователям социальных сетей не делиться информацией, которая не имеет реальной основы и не находит официального подтверждения", - заявили в минобороны.
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