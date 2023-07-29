В Армении нашли способ уклоняться от предложения Азербайджана

Автор: Ибрагим Алиев

На днях сопротивляющийся любым мирным инициативам Ереван, который никак не может переварить существование ППП "Лачин", созданного в целях контроля азербайджанской границы, пошел на очередную провокацию и создал театральное шоу, отправив к погранпункту без согласования с Азербайджаном гуманитарный груз, который доставила компания "Спайка".

Мы уже писали о том, почему двуличная Армения устроила это цирковое представление, поэтому вновь все пояснять не будем. Однако есть кое-какие интересные факты об этой армянской компании, на которые стоит обратить внимание. Особенно иностранным так называемым "наблюдателям", смотрящими за спектаклем Еревана и пытающимся обвинить в чем-то Баку.

Что такое "Спайка"?

ООО "Спайка", созданное в 2001 году, является агрохолдингом многопрофильного сельскохозяйственного производства. По крайней мере, так они пытаются себя представить. Согласно информации, опубликованной на ее сайте, Спайка занимается производством различных видов сельскохозяйственной продукции, а также упаковкой и изготовлением широких полистироловых ящиков и поддонов. На официальной странице также утверждается, что компания является ведущей транспортно-экспедиторской компанией Армении в международной сфере и экспортером фруктов и овощей в страны СНГ, Персидского залива и Европы.

А что там не написано? Разберем все сразу

Деятельность во время войны

В 2020-м году, во время Второй Карабахской войны, грузовики, принадлежащие этой компании, были задержаны на грузино-армянской границе за перевозку оружия в Армению. Тогда же стало известно, что военный груз спрятан за грузовым прицепом, накрытым пакетами и гражданским грузом. Было доказано, что "Спайка" занимается доставкой оружия и боеприпасов для армянских военных, которые были бы использованы против ВС Азербайджана. По своему хотению занималась этим грязным делом компания или нет, - неважно. Важно то, что если один раз такое произошло, то где гарантии, что это не произойдет и сегодня? В 400 тоннах груза, который называется гуманитарным, легко можно упрятать, как минимум, винтовки и патроны.

В те дни армянские СМИ сообщали, что Спайка просила не ввязывать ее в политические спекуляции, связанные с собственниками, прежним и нынешним руководством страны, но известно, что всего за время боевых действий компания незаконно доставила на территорию Азербайджана около 10 тысяч тонн различных грузов.

Основатель и директор компании Давид Казарян тоже нечист. Во-первых, он сообщал, что во время войны погибли четыре сотрудника нашей компании, из них двое - водители. В составе грузов были не только продукты питания и медикаменты, но и спецтехника, в том числе собранная в автомастерских компании, а также автомобили УАЗ, привезенные из Москвы. Кроме того, переданы полуприцепы-рефрижераторы, которые должны были использоваться для перевозки тел ликвидированных армянских солдат. То есть он признал, что с Спайка является участником боевых действий на территории Азербайджана.

Во-вторых, Казаряна было возбуждено уголовное дело по подозрению в уклонении от уплаты налогов. Несмотря на это, Казарян возглавил координацию перевозок, находясь на постоянной связи с правительством Армении, посольствами республики в России и Грузии, армянским офисом Красного Креста, а также сепаратистами.

Отношения компании с бывшими президентами Армении

Собственников "Спайки" связывают с прежними властями Армении. В частности, когда против компании возбудили дело об уклонении от налогов, Следственный комитет Армении представил данные о том, что Микаэл Минасян (бывший посол Армении в Ватикане, зять третьего президента Сержа Саргсяна) приобрел 49% акций компании через офшорные схемы у семьи второго президента, Роберта Кочаряна.

В интервью 2019 года владелец Казарян опроверг все, что только можно было опровергнуть и заявил, что якобы является "единственным владельцем компании, которую он основал самостоятельно в 2001 году".

Подробно об обвинениях

В начале апреля 2019 года Комитет государственных доходов Армении обвинил Казаряна в уклонении от уплаты налогов и таможенных пошлин в крупном размере, после чего тот был арестован на 4 дня. В залоге Казаряну было отказано и избрана мера пресечения в виде предварительного заключения на 2 месяца. По данным КГД, в 2014-2015 годах "Спайка" подавала таможенникам поддельные документы при ввозе ряда товаров в Армению. В результате компания недоплатила налоги на 7 млрд драмов (14,5 млн долларов США).

Казарян провел пресс-конференцию и заявил, что не принимает выдвинутых против него обвинений. Он сообщил, что в результате проверки, проведенной КГД, компания частично выплатила 2 млрд драмов ($4,1 млн) налогов, а представленные 7 млрд были ложной цифрой. После ареста Казаряна сотрудники "Спайки" протестовали перед судом, требовали его освобождения и утверждали, что государство нанесло компании серьезный ущерб, однако позже он признал свою вину и заявил, что готов оплатить начисленные дополнительные налоговые обязательства в госбюджет.

По данным пресс-службы КГД Армении, в ходе уголовного дела компания "Спайка" и другие подведомственные ей организации вернули в государственный бюджет 8,5 млрд драмов ($21,5 млн).

Затем, внезапно, уголовное преследование против директора было приостановлено. После этого начали муссироваться слухи, что именно в благодарность за это компания стала поддерживать премьер-министра Никола Пашиняна и перевозила автобусами своих сотрудников на его митинги, да и вообще, выполняет его прихоти.

Что стало с зятем Сержика?

В сентября 2020 года суд общей юрисдикции Еревана удовлетворил ходатайство Комитета государственных доходов (КГД) об аресте бывшего посла Армении в Ватикане, зятя третьего президента Армении Сержа Саргсяна Микаэла Минасяна.

В Генеральной прокуратуре сообщили, что это принятая практика, когда суд выносит решение об аресте, однако обвиняемый находится в розыске. Других подробностей в Генпрокуратуре не сообщили.

В рамках уголовного дела, расследуемого в следственном управлении Комитета госдоходов, Микаэлу Минасяну было предъявлено обвинение в незаконном обогащении, сокрытии данных в особо крупных размерах, подлежащих декларированию, и легализации имущества в особо крупных размерах, полученного преступным путем. Минасян не признал предъявленное обвинение и был объявлен в розыск.

По данным КГД, расследование показало, что бывший посол Армении в Святом Престоле в 2012-2018 гг., использовав большие финансовые средства, полученные из сомнительных источников, скрытым способом, через зарегистрированную в Шотландии оффшорную компанию "Уолтекс Экспресс Эл Пи", а затем и через свое приближенное лицо, Розу Степанян, при содействии последней стал фактическим акционером 49% акций ООО "Спайка". Данные об этом не были включены в декларацию должностного лица за 2017-й и 2018 год.

Напомним также, что в июле того же года суд общей юрисдикции Еревана во второй раз отклонил ходатайство КГД об аресте Минасяна. КГД дополнил обвинение, добавил эпизод, касающийся "Спайки", а затем в очередной раз обратился в суд, который и удовлетворил ходатайство КГД.

Отметим также, что Комитет госдоходов также сообщил, что обвинения Микаэлу Минасяну были изменены и дополнены. В частности, был добавлен ряд эпизодов по уже выдвинутым статьям, а также предъявлено обвинение по статье 310 (Незаконное участие в предпринимательской деятельности) УК РА.

Выводы

Доверять при таком раскладе событий, нельзя не только Еревану, который постоянно говорит одно, а делает другое, но и "Спайке" в целом. Учитывая вышеперечисленные факты, становится ясно, что компания прислужничает армянской власти, боясь за свои прошлые грехи. Казарян в тюрьму не хочет, поэтому будет выполнять любые приказы Пашиняна и ко, который намерен во что бы то ни стало сорвать инициативу Азербайджана по использованию дороги Агдам-Ханкенди.

Прежде чем пытаться обвинить Баку во всяких вымышленных блокадах, международным наблюдателям стоило бы задаться адекватным вопросом - почему нет доверия прибывшим в Лачин грузовикам "Спайки". Попытки Еревана препятствовать использованию дороги, эксплуатировать местных жителей в качестве заложников, организовывать имитацию доставки товаров - это не что иное, как политическая спекуляция, манипуляция и шантаж.

Кроме того, важно помнить, что направление армянской стороной автоколонн на суверенные территории Азербайджана под видом "гуманитарной помощи" и без согласования с нашей страной является посягательством на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. Принимая во внимание прошлое компании "Спайка" и постоянное желание Армении продолжать свою незаконную деятельность на наших территориях, Баку имеет полное право задерживать любой груз на своей границе столько времени, сколько потребуется. И никто нам не судья. Все должны понимать, что усилия по воспрепятствованию восстановления мира и стабильности в регионе не дадут никаких результатов.