Спаянные жаждой провокаций: бывшая и нынешняя армянские власти, и компания "Спайка"

Автор: Акпер Гасанов

Истина никогда и нигде не бывает абстрактной. Она всегда и везде конкретна. Вот и у теперешней провокации, которая состоит в том, что армянская сторона без согласования с Баку направила автомобильный конвой, под видом "гуманитарного груза", в попытке прорваться на суверенные территории Азербайджана, есть конкретное имя.

Вначале я уточню, что вся эта "гуманитарка" приехала в рефрижераторах компании "Спайка". В тех самых, в которых после 44-дневной войны армяне несколько месяцев прятали трупы своих солдат, желая скрыть реальное количество погибших со своей стороны. Но, у этой компании есть и иное, не менее интересное прошлое.

Дело в том, что ООО "Спайка", созданное в 2001 году, является агрохолдингом. Компания занимается производством различных видов сельскохозяйственной продукции, а также упаковкой и изготовлением широких полистироловых ящиков и поддонов. На официальном сайте написано, что компания является ведущей транспортно-экспедиторской компанией Армении в международной сфере и экспортером фруктов и овощей в страны СНГ, Персидского залива и Европы. Но все это - видимая часть айсберга.

В реальности же было очень много эпизодов скандального характера, связанных с данной армянской компанией. В частности, грузовики, принадлежащие этой компании, были задержаны на грузино-армянской

границе в 2020 году за перевозку оружия в Армению во время 44-дневной войны. Тогда же стало известно, что военный груз разместили за грузовым прицепом, накрытым гражданскими пакетами. Они хотели

переправить оружие и боеприпасы в Армению через Грузию и использовать их против Азербайджана.

Данную провокацию удалось тогда пресечь. Но, как показала практика, "Спайка" была и остается компанией, активно задействованной в антиазербайджанских провокациях. Такая "деятельность" данной компании не могла обойтись без жертв в ее рядах. Вот и основатель и директор компании "Спайка" Давид Казарян рассказал, что во время 44-дневной войны погибли четверо его сотрудников компании, в том числе двое водителей. Что и говорить, "награда" нашла своих "героев".

И тут считаю важным подчеркнуть еще один важный факт из истории "Спайки". Эта компания была тесно связана с бывшими представителями власти в Армении. В частности, когда против компании было возбуждено дело об уклонении от уплаты налогов, Следственный комитет Армении предоставил информацию о приобретении 49% акций компании Микаэлом Минасяном (бывшим послом Армении в Ватикане, зятем третьего президента Сержа Саргсяна) через офшорные схемы. В армянской прессе писали, что Микаэл Минасян в свою очередь много лет назад купил компанию у семьи второго президента Роберта Кочаряна.

Да, владелец "Спайки" Давид Казарян с пеной у рта отрицал все это, но практика показала, что ему соврать, что стакан воды выпить. Дело в том, что его обвиняли в уклонении от уплаты налогов и таможенных

пошлин в крупном размере. Комитет государственных доходов (КГД) Армении объявил об обвинениях 4 апреля 2019 года и уже через четыре дня Казарян был арестован. В отношении его была избрана мера

пресечения в виде предварительного заключения на 2 месяца.

По данным Комитета госдоходов, в 2014-2015 годах "Спайка" подавала таможенникам фальшивые документы при ввозе ряда товаров в Армению. В результате компания недоплатила налоги на 7 млрд драмов (14,5 млн долларов США). Вначале Казарян отрицал выдвинутые против него обвинения, называл цифру в 7 миллиардов драм ложной. Более того, по его указанию, сотрудники "Спайки" протестовали перед судом, требовали его освобождения и утверждали, что государство нанесло компании серьезный ущерб. Но в итоге, Казарян признал свою вину и заявил, что готов оплатить начисленные дополнительные налоговые обязательства в госбюджет. По данным пресс-службы Комитета госдоходов РА, в ходе уголовного дела компания "Спайка" и другие подведомственные ей организации вернули в государственный бюджет 8,5 млрд драмов ($21,5 млн).

Подробно рассказываю об этом эпизоде, чтобы было понятно, насколько примитивно лжет Казарян и как в итоге всплывает правда о нем и компании "Спайка". Так что, не стоит сомневаться в том, что информация о ее прежней принадлежности зятю третьего президента РА Микаэлу Минасяну, тоже является правдой. Но вот сейчас у "Спайки" новые покровители.

В армянских СМИ и в армянском сегменте соцсетей активно распространяется информация о том, что эта компания "переобулась" и стала поддерживать премьер-министра Никола Пашиняна. В частности, на

автобусах "Спайки" развозили сторонников армянского премьер-министра на митинги. Сейчас же, как видим, армянская сторона без согласования с Баку направила автомобильный конвой, под видом "гуманитарного груза", который везли в рефрижераторах компании "Спайка".

Вот так, как видим, выявилась конкретная вина конкретной компании, принадлежащей конкретному человеку. Это компания "Спайка" и Давид Казарян. Который был вначале на посылках у прежней власти, в лице

второго и третьего президентов РА, а затем выполняет провокационные поручения Никола Пашиняна. Последний, безусловно, является главным виновником нынешней провокации. И в этом смысле истина тоже вовсе не абстрактна, а очень конкретна.