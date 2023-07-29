МИД Азербайджана выступил с призывом к проармянским силам

Азербайджан требует от стран и международных организаций, поддающихся манипуляциям Армении и делающих предвзятые заявления, уважать суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, не вмешиваться во внутренние дела страны и положить конец политике двойных стандартов.

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана о последней ситуации на Южном Кавказе.

"Азербайджан будет обеспечивать права армян, проживающих в Карабахском регионе, на основе конституции нашей страны, решительно препятствовать любым шагам, направленным против суверенитета и территориальной целостности страны", - говорится в заявлении.

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