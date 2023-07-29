Целью Армении является привлечение в регион третьих сторон

Цель Армении - привлечь в регион третьи стороны, расширить географию напряженности и сорвать мирный процесс.

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана о последней ситуации в регионе.

"Азербайджанская сторона выдвинула ряд предложений, в том числе использование дороги Агдам-Ханкенди и других альтернативных дорог для удовлетворения потребностей армянских жителей Карабаха. Но армянская сторона выступила против этих предложений, которые были поддержаны со стороны Европейского союза и МККК, заблокировала доступ к территории, установив бетонные барьеры на альтернативных дорогах. Это еще раз указывает на то, что заявления Армении о гуманитарной ситуации являются политическим шантажом и манипуляциями.

Цель Армении - привлечь в регион третьи стороны, расширить географию напряженности и сорвать мирный процесс", - говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Отметим, что в ходе встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля 15 июля в Брюсселе был обсужден вопрос перевозки гуманитарных грузов для армянских жителей Карабаха в направлении Барда-Агдам.