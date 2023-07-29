Армения использовала Лачинскую дорогу для ротации войск

Вопреки своим обязательствам Армения, не вывела полностью свои вооруженные силы с наших земель, а наоборот, осуществляла их ротацию посредством Лачинской дороги, снабжала их оружием и боеприпасами, продолжала их финансирование за счет государственного бюджета Армении, занималась разграблением природных богатств Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики относительно ситуации в регионе.

"В целях контроля своих границ и пресечения незаконной деятельности Армении Азербайджан учредил на своей суверенной территории пограничный пункт пропуска Лачин. Несмотря на обеспечение Азербайджаном перехода жителей армянского происхождения, Международного комитета Красного Креста (МККК) и российского миротворческого контингента через пограничный пункт пропуска, армянская сторона с целью продолжения незаконной деятельности на наших территориях распространила ложные заявления о "напряженной гуманитарной ситуации" в регионе. В то же время совершила провокации, такие как обстрел наших пограничников 15 июня, попытка контрабанды, несанкционированная отправка грузовых автомобилей на территорию Азербайджана 26 июля", - подчеркивается в заявлении.