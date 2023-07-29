Община Западного Азербайджана обратилась к мировой общественности

Община Западного Азербайджана и другие общественные организации, действующие в Азербайджанской Республике, направили обращение к мировой общественности, передает Day.Az.

"Армения безжалостно подвергала этнических азербайджанцев уму непостяжимым безжалостным зверствам, депортации, различным формам преследований, на протяжении всего беспокойного XX века, что причинило глубокие страдания и оставило неизгладимые следы в памяти азербайджанцев.

Жестокое изгнание азербайджанцев из Армении в 1987-1991 гг. ознаменовало ужасающее завершение столетней кампании по их искоренению с их исконной родины. Бывшие некогда цветущими колыбелями азербайджанской культуры поселения азербайджанцев в Армении остались заброшенными, тоскуя по своим законным владельцам.

Будто этого было мало, оккупировав азербайджанские территории в 1991-1994 гг., Армения подвергла наш народ еще более мрачным страданиям. Около 800 тыс. азербайджанцев были жестоко изгнаны из своих домов, их постигла безжалостная участь переселенцев. Кладбища и святилища азербайджанцев были демонстративно разрушены, их культурное наследие было осквернено, им были нанесены неизгладимые раны.

Зверство Армении не знала границ. Она совершила многочисленные массовые убийства мирных азербайджанцев лишив жизни более 20 тыс. человек. По сей день судьба 4 тыс. пропавших без вести людей остаётся мучительным напоминанием о горе и страданиях, выпавших на долю азербайджанского народа.

Сотни тысяч азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев были были принуждены жить в палаточных лагерях в невообразимых условиях, лишенные элементарных условий проживания. Это длительная переселенческая жизнь отделила семьи друг от друга, разорвав их социальные узы, оставив их в состоянии отчаяния и неопределенности.

В течение многих лет Армения нагло нарушала нормы международного права, продолжая оккупацию и препятствуя безопасному возвращению азербайджанских вынужденных переселенцев. Только осенью 2020 г., когда Азербайджан освободил свои оккупированные территории, отразив очередное ненавистное нападение со стороны Армении, у вынужденных переселенцев наконец-то появился проблеск надежды на возвращение домой.

Однако путь к реабилитации и реинтеграции сопряжен с беспрецедентными вызовами и проблемами. Армения с жестоким умыслом оставила на некогда оккупированных территориях большое количество мин, превратив огромные участки земли в непригодную для жизни смертельную ловушку. Проявляя вопиющее пренебрежение к человеческой жизни, Армения отказывается раскрыть местонахождение этих скрытых семян смерти, тем самым посягая на саму суть международного гуманитарного права.

Реакция мирового сообщества на беспрецедентную несправедливость в отношении азербайджанцев была разочарущей в плане демонстрации вопиющих двойных стандартов в решении проблем прав человека. Это демонстрирует наличие вопиющих двойных стандартов в решении проблем прав человека. Несмотря на всю серьёзность чудовищных действий Армении, мировое сообщество закрывало на них глаза, не выказывая азербайджанскому горю сочувствие и поддержку, которых она так сильно заслуживает.

Селективный подход так называемого "международного сообщества" удручает своей явной предвзятостью и равнодушием, что проявляется в игнорировании огромных страданий, выпавших на долю азербайджанского народа. Похоже, оно предпочитает просто забыть о тяжелом положении азербайджанцев, которые были подвержены перемещениям, преследованиям и массовым убийствам. Вместо этого предпринимаются попытки переключить внимание общественности на несуществующие и вымышленные "потенциальные" проблемы армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана.

Одной из обескураживающих мистификаций является представление территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, исключительно как территории, связанные с этническими армянами, что является преднамеренным замалчиванием болезненной правды прошлого. Дело в том, что азербайджанцы были жестоко изгнаны из многочисленных населённых пунктов этой области, в том числе из Ханкенди, Кяркиджахана, Малыбейли, Гарадаглы, Ходжалы. Воспоминания о Ходжалинской резне 1992 года, когда армянские войска организовали массовую резню мирных азербайджанцев, до сих пор оставляют в памяти трудноизлечимые шрамы. Вынужденно переселенные азербайджанцы до сих пор не могут вернуться в эти населённые пункты. Подобные вводящие в заблуждение заявления, при помощи которых рисуется картина исключительности армянского населения, лишь способствует увековечению несправедливого и раскольнического подхода.

Такая однобокая позиция обнажает истинное лицо тех, кто якобы отстаивает справедливость и права человека, поскольку они откровенно игнорируют права и невзгоды азербайджанцев, руководствуясь этническими и религиозными соображениями.

Подобная позиция поддерживает военные преступления Армении, преступления против человечности и расовую дискриминацию, способствует торжеству несправедливости и продолжению страдания азербайджанского народа.

Воодушевленная таким привилегированным отношением, Армения продолжает упорствовать в своём высокомерии, отрицая право изгнанных азербайджанцев на возвращение в свои законные земли. Армяне бесстыдно называют насильственное изгнание "добровольным", что является извращённой попыткой лишить азербайджанских беженцев их фундаментального права на возвращение. Упорный отказ Армении от диалога с общиной Западного Азербайджана по вопросу безопасного и достойного возвращения изгнанных из Армении азербайджанцев и представление их законных требований как "территориальных" претензий служит еще одним тревожным свидетельством приверженности этого государства моноэтнической политике и глубоко укоренившейся азербайджанофобии.

Более того, утверждение Армении об "исключительности карабахских армян" напоминает о глубоко укоренившейся проблематичной и тревожной идеологии, что вызывает в памяти исторические параллели, которым следовало бы стать суровым предостережением. Подобный опасный подход демонстрирует угрожающую веру в расовое превосходство и исключение других по этническому признаку.

Неосуждение со стороны международного сообщества действий Армении лишь усиливает ощущение проармянской предвзятости, в результате которого азербайджанцы вынуждены нести бремя несправедливости, будучи лишенным заслуженной поддержки.

Тяжкое положение вынужденно переселенных азербайджанцев является наглядным свидетельством того, насколько человечество может быть к жестоким и равнодушным. Шрамы, нанесённые азербайджанскому народу, взывают к вниманию и действию, требуют от мира сорвать свою маску двойных стандартов и прямо противостоять столь вопиющей несправедливости.

Международному сообществу давно пора задуматься о своих действиях, исправить избирательный подход и по-настоящему встать на защиту справедливости и прав человека, независимо от этнического происхождения и вероисповедания. Только в этом случае мы можем надеяться на создание более равноправного и инклюзивного мира, отвергающего дискриминацию и поддерживающего подлинный мир и примирение.

Подписи:

1. Председатель правления общины Западного Азербайджана Азиз Алекберов

2. Председатель Организации ветеранов войны, труда и ВС Азербайджанской Республики Фатма Саттарова

3. Председатель общественного объединения "Возвращение в Карабах" Турал Гянджалиев

4. Председатель общественного объединения поддержки вынужденных переселенцев "Ханкенди" Хатира Велиева

5. Председатель общественного объединения "Семьи пропавших без вести в Карабахе" Кёнуль Бейбутова

6. Председатель общественного объединения "Молодёжная организация беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана во имя возвращения и возрождения" Вугар Гадиров

7. Председатель общественного объединения "Признание Ходжалинского геноцида" Шамиль Алекберли

8. Председатель общественного объединения "Общество защиты прав женщин Азербайджана имени Д.Алиевой" Новелла Джафарова

9. Председатель общественного объединения "Защита прав человека и верховенство закона" Саида Годжаманлы

10. Председатель общественного объединения "Азербайджанское национальное отделение Международного общества прав человека" Саадат Бананярлы

11. Председатель общественного объединения "Гуманитарные исследования" Мехрибан Мамедова

12. Президент Форума национальных неправительственных организаций Азербайджана Рауф Зейни

13. Председатель общественного объединения "Правовой анализ и исследование" Рамиль Искандерли

14. Председатель общественного объединения "Азербайджанская кампания против мин" Хафиз Сафиханов

15. Председатель общественного объединения "Поддержка беженцев и депортированных" Октай Садыгов

16. Председатель общественного объединения "Ассоциация пострадавших от мин в Азербайджане" Рей Керимоглу

17. Председатель общественного объединения по поддержке семей шехидов "Зафар" Севиндж Ализаде

18. Председатель общественного объединения "Поддержка пропаганды патриотизма" Шамистан Ализаманлы

19. Председатель общественного объединения "Ветераны спецназа, семьи шехидов и ветераны" Бахруз Мамедзаде

20. Председатель общественного объединения "Информирование об армянской агрессии" Сария Джафарова

21. Председатель общественного объединения "Организация охраны исторических и культурных памятников на оккупированных территориях Азербайджана" Фаик Исмаилов

22. Председатель общественного объединения "Научные исследования" Тельман Гасымов

23. Председатель общественного объединения "Поддержка инновационных инициатив в СМИ" Мушфиг Алескерли

24. Председатель Международного фонда "Евразия пресс" Умуд Мирзоев

25. Председатель общественного объединения "Поддержка исследований истории и прессы" Насиман Ягублу

26. Председатель общественного объединения проживающих в Азербайджане тюрков-ахыска "Ватан" Халид Халилов

27. Председатель общественного объединения "Содействие развитию азербайджано-болгарской дружбы" Мария Гусейнова

28. Председатель общественного объединения "Центр культуры Азери Тат" Эльман Ахмедов.