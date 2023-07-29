Скончался Томас Гольц

Умер американский журналист, почетный доктор Университета ADA Томас Гольц.

Как сообщает Day.Az, журналист скончался в возрасте 69 лет.

Следует отметить, что Т. Гольц является автором "Азербайджанского дневник"-а, одной из первых книг, написанных о карабахском конфликте. Его статьи, опубликованные в газетах "The Washington Post", "National Interest" и других влиятельных СМИ, осведомляли мировую общественность об Азербайджане. Также его работы показали западным читателям правду о Ходжалинской трагедии.