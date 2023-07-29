Закир Гасанов дал соответствующие указания по обеспечению безопасности воздушных судов

29 июля состоялось служебное совещание под руководством министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова.

Как сообщили в субботу Day.Az в министерстве обороны Азербайджана, коснувшись участившихся в последнее время случаев применения незаконными армянскими вооруженными формированиями на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, радиопомех против систем спутниковой навигации GPS пассажирских самолетов местных и зарубежных авиакомпаний, выполняющих полеты с использованием воздушного пространства Азербайджана, министр дал соответствующие поручения по обеспечению безопасности воздушных судов.