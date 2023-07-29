https://news.day.az/politics/1585160.html Закир Гасанов дал соответствующие указания по обеспечению безопасности воздушных судов
Закир Гасанов дал соответствующие указания по обеспечению безопасности воздушных судов
29 июля состоялось служебное совещание под руководством министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова.
Как сообщили в субботу Day.Az в министерстве обороны Азербайджана, коснувшись участившихся в последнее время случаев применения незаконными армянскими вооруженными формированиями на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, радиопомех против систем спутниковой навигации GPS пассажирских самолетов местных и зарубежных авиакомпаний, выполняющих полеты с использованием воздушного пространства Азербайджана, министр дал соответствующие поручения по обеспечению безопасности воздушных судов.
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