В Минобороны Азербайджана проанализировали ситуацию на условной границе

29 июля в министерстве обороны Азербайджана состоялось служебное совещание под руководством министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова.

Как сообщили в субботу Day.Az в министерстве, в совещании приняли участие заместители министра, командующие видами войск, начальники главных управлений и управлений министерства, а также командиры воинских объединений.

На совещании была проанализирована сложившаяся оперативная обстановка на условной азербайджано-армянской границе и в Карабахском экономическом районе, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент.

Кроме того, было поручено уделить особое внимание планомерному выполнению мероприятий по инженерному обеспечению на освобожденных территориях Азербайджана.