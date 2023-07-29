Штурмовики Азербайджана "Су-25 ML" будут называться "Лачин"

Штурмовики "Су-25 ML", которые Азербайджан будет модернизировать совместно с Турцией, будут называться "Лачин".

Как сообщили в субботу Day.Az в министерстве обороны Азербайджана, 29 июля состоялось служебное совещание под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова.

Генерал-полковник Гасанов отметил важность встреч, состоявшихся в рамках 16-й Международной выставки оборонной промышленности IDEF-23 в Стамбуле, и дал конкретные поручения по освоению личным составом принятого на вооружение оружия и боевой техники, изучению огневых возможностей штурмовика "Су-25 ML" (модернизированный "Лачин") и его эффективному применению при выполнении боевых задач.

Отметим, что 26 июля состоялась церемония подписания контракта по проекту модернизации "Су-25" между министерством обороны Азербайджанской Республики и турецкой компанией "TUSAŞ".

В церемонии подписания, состоявшейся в рамках 16-й Международной выставки оборонной промышленности IDEF-23, принимали участие заместитель министра обороны Азербайджанской Республики Агиль Гурбанов, председатель комитета оборонной промышленности Турции Халук Гёргюн и другие официальные лица.

Основной целью заключения контракта является интеграция "умных" бомб и ракет турецкого производства в самолеты ВВС Азербайджана и выполнение работ по модернизации их авионики.

Проект, находящийся под пристальным вниманием Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева и Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, предусматривает максимальное использование внутренних и национальных возможностей, а также средств оборонной промышленности братской страны.