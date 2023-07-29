Испытательные полеты самолета "Су-25 ML" ВВС Азербайджана

Осуществляется процесс модернизации вооружения и техники Азербайджанской Армии с применением новейших технологий.

Как передает Day.Az, в министерстве обороны Азербайджана, штурмовик "Су-25", отправленный в плановом порядке в Турцию, был доставлен в Азербайджан после завершения работ по модернизации, осуществленных турецкой аэрокосмической компанией "TUSAŞ".

Были выполнены испытательные полеты самолета "Су-25 ML" (модернизированный Лачин), модернизированного в рамках проекта "Лачин" и переданного в пользование нашим военным пилотам.

Завершены испытания установленных на самолете "умных" бомб и ракет турецкого производства, в целом, проделанная работа получила положительную оценку военных специалистов.

Отметим, что церемония подписания контракта по проекту модернизации "Су-25" (Лачин) между Министерством обороны Азербайджанской Республики и турецкой компанией "TUSAŞ" состоялась 26 июля в Стамбуле в рамках 16-й Международной выставки оборонной промышленности IDEF-23.