Джейхун Байрамов информирует генсека ООН о ситуации на ППП "Лачин"

Армения препятствует полноценному возобновлению работы погранично-пропускного пункта "Лачин".

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом, в частности, говорится в письме, адресованном министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

"Несмотря на последовательные призывы Азербайджана и проведению переговоров при посредничестве российского миротворческого контингента, Армения продолжает отказываться предоставить гарантии неповторения инцидентов и тем самым препятствует полноценному возобновлению работы ППП. Последовательные призывы Азербайджана к Армении о сотрудничестве через пограничные и таможенные органы для обеспечения бесперебойного функционирования трансграничного перемещения людей, грузов и услуг также остались без ответа", - говорится в письме.

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