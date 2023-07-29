https://news.day.az/politics/1585210.html Армения препятствует доставке гумпомощи по маршруту Агдам-Ханкенди – Джейхун Байрамов
Армения препятствует доставке гумпомощи по маршруту Агдам-Ханкенди – Джейхун Байрамов
Армения продолжает препятствовать доставке гуманитарной помощи армянским жителям Карабаха по маршруту Агдам-Ханкенди, организовывает так называемые общественные протесты против использования альтернативных маршрутов доставки грузов и услуг и безрассудно использует жителей для реализации своей пагубной политики, основанной на этнической и расовой ненависти.
Как сообщает в субботу Day.Az, об этом, в частности, говорится в письме, адресованном министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре