Омбудсмен Азербайджана ответила на проармянское заявление генсека Совета Европы

Последнее заявление Генерального секретаря Совета Европы относительно Лачинской дороги, не основанное на фактах, вызывает у нас беспокойство.

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом говорится в заявлении омбудсмена Азербайджана Сабины Алиевой.

"Нашей стороной и ранее были сделаны заявления об отсутствии препятствий на Лачинской дороге для проезда транспортных средств в гуманитарных целях жителей армянского происхождения, проживающих в Карабахе", - говорится в заявлении.

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