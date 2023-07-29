https://news.day.az/politics/1585278.html Омбудсмен Азербайджана ответила на проармянское заявление генсека Совета Европы
Омбудсмен Азербайджана ответила на проармянское заявление генсека Совета Европы
Последнее заявление Генерального секретаря Совета Европы относительно Лачинской дороги, не основанное на фактах, вызывает у нас беспокойство.
Как сообщает в субботу Day.Az, об этом говорится в заявлении омбудсмена Азербайджана Сабины Алиевой.
"Нашей стороной и ранее были сделаны заявления об отсутствии препятствий на Лачинской дороге для проезда транспортных средств в гуманитарных целях жителей армянского происхождения, проживающих в Карабахе", - говорится в заявлении.
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