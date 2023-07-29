Кризис жанра у мирового армянства: игра окончена!

Автор: Акпер Гасанов

Поразительные регресс и стагнация имеют место в выкрутасах армянской стороны. Тут все настолько привычно и примитивно, что даже удивляешься кризису жанра при столь широких финансовых возможностях мирового армянства, которое на протяжении уже долгого времени пытается раскрутить тему "гуманитарной катастрофы" в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

Да, сама заявка звучит нелепо - официальный Ереван, мировое армянство, карабахские сепаратисты, дипломаты и политики из разных стран требуют от Азербайджана решить "проблемы" ... Азербайджана. Никто ведь не отрицает, что Ханкенди и весь Карабахский экономический район - это Азербайджан? Не отрицает. Но почему-то имеет попытка указывать официальному Баку, что и как делать на нашей же территории.

Азербайджан, при этом, никогда не указывал Франции, как решать ее социально-экономические и внутриполитические проблемы.

Проблемы, разного порядка, есть у всех стран мира. Но не было ни разу такого, чтобы посол Азербайджана во Франции или в какой-либо иной стране мира, одной из тех, чьи дипломаты прибыли на условную армяно-азербайджанскую границу, чтобы на что-то поглядеть и непонятно что увидеть, как ей себя вести. Потому что нелепо лезть со своим уставом в чужой монастырь. Тем более, если весь мир признал этот наш, азербайджанский устав.

Весь мир видит и то, что в Армении нет азербайджанцев и это результат этнических чисток. Весь мир видит, что в Карабахском экономическом районе Азербайджана есть армянские незаконные вооруженные формирования, разоружение которых было прописано еще в резолюциях ООН. Армения отказалась выполнять эти резолюции.

Наконец, весь мир видит, что в Карабахском экономическом районе Азербайджана незаконно проживают десятки тысяч носителей паспортов Армении - государства, которое более четверти века держало под

оккупацией 20% территорий нашей страны. Это государство превратило некогда цветущий Агдам в Кавказскую Хиросиму. Оно совершило огромное число преступлений против Азербайджана, включая Геноцид в Ходжалы, урбицид, экоцид.

И вот на фоне всего этого у армянской стороны непонятно с какого перепоя или перепуга появилась надежда на то, что все преступления Армении могут быть забыты и списаны, а давление должно быть оказано на Азербайджан. Ровно такую привычно глупую надежду высказал в частности российско-армянский олигарх Рубен Варданян, коего в самой Республике Арменииягромко обвиняют в коррумпированности и провокациях.

"Очень важно, чтобы международное давление на Азербайджан росло", - размечтался Рубик Карленович.

И в этом смысле он ничем не отличается от всех иных армянских мечтателей, которые были уверены, что Азербайджан смирится с оккупацией своих земель, и с тем, что "время работает на Армению". Практика показала, насколько примитивны были такие надежды.

Практика показала и то, что Азербайджан является сильным государством, одержавшем победу в 44-дневной войне, вопреки планам ведущих мировых держав, которые по разным причинам жаждали сохранения такого "статуса-кво", при котором 20% наших земель находились бы под армянской оккупацией, а гастролеры-дипломаты совершали бы челночные рейсы в Баку и Ереван, никак не способствуя восстановлению справедливости.

Азербайджан и сейчас демонстрирует силу и достоинство. Это выводит из себя армянскую сторону, которая прибегает ко все новым примитивным выкрутасам.

"Счет уже идет не на дни, а на часы, гуманитарная ситуация обостряется час за часом", - драматизирует ситуацию т.н. "представитель" выдуманной "рабочей группы" по управлению "гуманитарным кризисом" в "Нагорном Карабахе" Вардан Саргсян.

Само название этой структуры очень символично. Оно доказывает, что "гуманитарный кризис" носит рукотворный, управляемый из Еревана характер. В целом же, очень хочу вернуться к заявлению этого Вардана через пару дней. Посмотрим, сколько "жертв" так называемого "гуманитарного кризиса" он сумеет продемонстрировать.

Пока же, он грустен.

"На данный момент никаких изменений нет, Азербайджан отказывается разрешить въезд гуманитарного груза в Нагорный Карабах", - сетует Вардан.

Он и все участники этого дешевого шоу не понимают, что изменений, на которые рассчитывает армянская сторона, не будет никогда. Азербайджан давно и четко указал на то, что игра окончена.