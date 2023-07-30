https://news.day.az/politics/1585362.html Азербайджан надеется на дальнейшее расширение двусторонних связей с Марокко - МИД
Азербайджан надеется на дальнейшее расширение двусторонних связей с Марокко - МИД
Азербайджан надеется на дальнейшее расширение двусторонних связей с Марокко.
Как передает Day.Az, об этом говорится в воскресенье в публикации министерства иностранных дел Азербайджана в Twitter.
"По случаю Национального дня Марокко мы сердечно поздравляем народ и правительство Марокко и передаем им наши наилучшие и самые искренние пожелания! Мы надеемся на дальнейшее расширение наших двусторонних связей", - говорится в публикации.
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