В Северной Каролине состоялась встреча с азербайджанской общиной

В Турецком культурном центре имени Азиза Санджара, расположенном в американском городе Чапел-Хилл (Chapel Hill), состоялись встреча с азербайджанской общиной, проживающей в штате Северная Каролина, и художественная выставка под названием "Azerbaijan - My Land, My Soul" ("Моя земля, душа - Aзербайджан"), посвященная нашей стране.

Как сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой, в мероприятии, организованном Азербайджанской организацией дружбы, действующей в штате Северная Каролина, при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой, приняли участие сотрудники комитета, посольства Азербайджана в США, представители местной общественности, турецкой общины и южные азербайджанцы.

Поприветствовав участников встречи, председатель Государственного комитета пол работе с диаспорой Фуад Мурадов высоко оценил поддержку, оказываемую азербайджанской диаспоре центром, носящим имя лауреата Нобелевской премии Азиза Санджара, являющегося гордостью всего тюркского мира, отметил, что наглядным примером тому служит проведение в центре первой годовщины праздника Победы Азербайджана с участием мэра города и других мероприятий, посвященных нашим историческим датам. Он подчеркнул, что центр, вносящий вклад в развитие дружественных связей между США и Турцией, одновременно оказывает поддержку всем желающим интегрировать в американское общество.

Затем председатель комитета вручил большому другу Азербайджана, всемирно известному ученому Азизу Санджару и руководителю Ассоциации Миннесота-Азербайджан Гюнель Кришнан медаль Азербайджанской Республики "За заслуги в диаспорской деятельности", которой они были удостоены.

Aзиз Санджар и Гюнель Кришнан поблагодарили Азербайджанское государство за высокую оценку их деятельности. "Aзербайджан - моя Родина", - сказал Азиз Санджар в своем выступлении.

Выступившая на мероприятии руководитель Азербайджанской организации дружбы Адика Игбал говорила о проектах, реализованных диаспорской организацией, вкратце рассказала о работах наших южных соотечественников - проживающих в штате Северная Каролина азербайджанских художников Лалы Багирзаде (Laleh Bağherzadi) и Бахрама Юсифи (Bahram Yosifi), персональные выставки которых организованы, посвященных исторической родине - Азербайджану.

Лала Багирзаде сказала, что цель заключается в представлении азербайджанской культуры всем общинам, проживающим в штате Северная Каролина. "Хочу показать здесь тем, кто не знаком с нашей страной, богатство культуры, обычаев и традиций нашего народа", - отметила художница.

От имени комитета азербайджанским художникам были подарены "Xaрыбюльбюль" и комплект келагаи.

Представленные на выставке картин работы вызвали большой интерес у участников мероприятия, в том числе представителей местной общественности.

Выставка продолжалась выступлением музыкальной группы "City Ligths Jazz".

Отметим, что уроженка Азербайджана Лала Багирзаде (Laleh Bağherzadi) является выпускницей Урмийского университета и Государственного университета Северной Каролины. Работает физиологом растений в регионе Роли (Raleigh) Департамента сельского хозяйства США. В США она также осуществила мечту стать художницей. Свою первую премию получила в 2020 году на проведенной в Нью-Йорке художественной выставке под названием "Bсе мы скованны цепью". Aктивная участница мероприятий азербайджанской диаспоры в США, Лала Багирзаде была ведущей ряда мероприятий.

Бахрам Юсифи родился в иранском городе Пираншехр. Образование на ступени бакалавриата получил по специальности "Графика и живопись", затем окончил магистратуру по специальности "Востоковедение" Университета искусств в Тегеране. 23 года жизни посвятил искусству живописи, преподавал эту дисциплину в школах и различных учреждениях. Выражение чувств и ощущений является одной из главных особенностей его творчества. Удостоен более 60 наград.