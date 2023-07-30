Армения - в ТОП-4 поставщиков полупроводников для РФ - ЗАПАД, ГДЕ САНКЦИИ?
Армения заняла четвёртую строчку в списке мировых стран-экспортеров полупроводников для оборонной промышленности.
Как передает Day.Az, об этом пишет Bloomberg
"После вторжения путина в Украину эта страна неожиданно стала четвёртым в мире экспортером в Россию полупроводников, готовых к боевым действиям", - отмечает агентство.
На графике ниже показан рост объема экспорта полупроводников из Армении в РФ с начала войны.
Ранее министр финансов республики Ваге Ованнисян сообщал, что экспорт из Армении в Россию в 2022 году вырос на 187% по сравнению с 2021-м.
При этом, по его словам, большая часть приходится на реэкспорт. Сами армяне производить полупроводники и сложную технику не умеют.
Кроме того, Армения до сих пор не подвергнута никаким существенным санкциям за масштабную помощь России в войне в Украине. Двойные стандарты Запада не перестают удивлять.
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