Армения - в ТОП-4 поставщиков полупроводников для РФ

Армения заняла четвёртую строчку в списке мировых стран-экспортеров полупроводников для оборонной промышленности.

Как передает Day.Az, об этом пишет Bloomberg

"После вторжения путина в Украину эта страна неожиданно стала четвёртым в мире экспортером в Россию полупроводников, готовых к боевым действиям", - отмечает агентство.

На графике ниже показан рост объема экспорта полупроводников из Армении в РФ с начала войны.

Ранее министр финансов республики Ваге Ованнисян сообщал, что экспорт из Армении в Россию в 2022 году вырос на 187% по сравнению с 2021-м.

При этом, по его словам, большая часть приходится на реэкспорт. Сами армяне производить полупроводники и сложную технику не умеют.

Кроме того, Армения до сих пор не подвергнута никаким существенным санкциям за масштабную помощь России в войне в Украине. Двойные стандарты Запада не перестают удивлять.