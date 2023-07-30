Баку ответил на провокационные заявления Еревана в связи с арестом Хачатряна

Министерство иностранных дел Армении в очередной раз занимается политическими манипуляциями с целью отвлечь внимание международного сообщества и уклониться от своих обязательств.

Как передает Day.Az, об этом говорится в комментарии министерства иностранных дел Азербайджана в ответ на заявлением армянского МИД в связи с арестом Вагифа Хачатряна.

Утверждения Армении против Азербайджана касательно задержания 29 июля Государственной пограничной службой Азербайджана в пограничном пункте пропуска "Лачин" Вагифа Хачатряна, который хотел выехать в Армению на автомобиле Международного комитета Красного Креста (МККК), необоснованны.

"Как указано в информации Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики, Вагиф Черкезович Хачатрян 22 декабря 1991 года в составе группы армянских вооруженных формирований совершил массовую расправу над азербайджанским населением в селе Мешали Ходжалинского района. Во время резни 25 азербайджанцев были убиты, 14 ранены, 358 азербайджанцев были изгнаны. По уголовному делу, возбужденному в связи с указанной резней, Хачатрян Вагиф Черкезович привлечен к ответственности как обвиняемый по статьям 103 (геноцид) и 107 (депортация или насильственное переселение населения) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, в отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста судом, и он был задержан на пограничном пункте пропуска 29 июля по пути в Армению именно в рамках данного уголовного дела.

Учитывая, что Вагиф Хачатрян ехал в Армению для лечения, было обеспечено его помещение в медицинское учреждение в Баку и ему была оказана необходимая медицинская помощь. Для его посещения представителями МККК созданы соответствующие условия.

Все эти шаги, предпринятые Азербайджаном, были осуществлены в рамках международного права и законодательства Азербайджана.

Как подтвердил МККК, с декабря прошлого года при посредничестве данной организации были созданы условия для проезда около 700 лиц армянского происхождения с территории Азербайджана в Армению для медицинских целей и обратно, и в отношении них не было совершено никаких противоправных действий. Таким образом, утверждение МИД Армении о непосредственной угрозе лицам, пересекающим погранпереход, является полностью ложным и служит лишь нагнетанию паники среди армянских жителей.

В связи с заявлением Армении о том, что азербайджанская сторона нарушила международное гуманитарное право при задержании указанного лица, напоминаем, что в международном гуманитарном праве нет ограничений, препятствующих принятию надлежащих мер в отношении военных преступников. Армении, которая на протяжении 30 лет совершала геноцид и массовые убийства мирного населения в Ходжалы, Малыбейли, Гушчуларе, Агдабане, Баллыгае, Башлыбеле и других городах и населенных пунктах, неуместно говорить о международном гуманитарном праве.

Армянская сторона вместо того, чтобы защищать и покрывать действия виновных в преступлениях против человечности, в том числе геноциде, в отношении азербайджанцев в течение почти 30-летнего периода оккупации, должна поддержать процесс привлечения их к уголовной ответственности. Наоборот, тот факт, что Армения проводит клеветническую кампанию по поводу деятельности, проводимой Азербайджаном в этом направлении, является не чем иным, как поддержкой и оправданием военных преступлений этой страной.

Азербайджанская сторона за последние 30 лет неоднократно открыто заявляла о возбуждении соответствующих уголовных дел в отношении лиц, совершивших военные преступления на территории нашей страны, эти лица объявлены в международный розыск и в рамках следственных мероприятий в соответствии с законодательством страны и международной практикой будут продолжены меры по привлечению их к ответственности", - говорится в заявлении.