Азербайджан продолжит меры по привлечению к ответственности лиц, совершивших военные преступления на территории страны.

Как передает Day.Az, об этом говорится в комментарии министерства иностранных дел Азербайджана в ответ на заявлением армянского МИД в связи с арестом Вагифа Хачатряна.

"Армянская сторона вместо того, чтобы защищать и покрывать действия виновных в преступлениях против человечности, в том числе геноциде, в отношении азербайджанцев в течение почти 30-летнего периода оккупации, должна поддержать процесс привлечения их к уголовной ответственности. Наоборот, тот факт, что Армения проводит клеветническую кампанию по поводу деятельности, проводимой Азербайджаном в этом направлении, является не чем иным, как поддержкой и оправданием военных преступлений этой страной.

Азербайджанская сторона за последние 30 лет неоднократно открыто заявляла о возбуждении соответствующих уголовных дел в отношении лиц, совершивших военные преступления на территории нашей страны, эти лица объявлены в международный розыск и в рамках следственных мероприятий в соответствии с законодательством страны и международной практикой будут продолжены меры по привлечению их к ответственности", - говорится в комментарии.