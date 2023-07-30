"Армянский Демьянюк" - Вагиф Хачатрян: исторические параллели

Автор: Акпер Гасанов

В Армении, в рядах карабахских сепаратистов и в некоторых странах, где существует влиятельная армянская диаспора, царят шок вперемежку с плохо скрываемым и издающим зловоние страхом. Они все снова просчитались, снова недооценили Азербайджан, его решимость и твердость в наказании всех виновных в преступлениях против нашего народа. А еще они явно переоценили свою хитровыделаность и ошиблись со ставкой на МККК, как на "крышу" для преступников.

В итоге произошло то, что вполне можно назвать первым шагом на долгом и длинном пути отлавливания всех армянских боевиков, которых обвиняют в совершении чудовищных преступлений против мирного азербайджанского населения. Да, я говорю о том, что азербайджанские пограничники на погранично-пропускном пункте "Лачин" задержали Вагифа Хачатряна. Замечу, что сама операция была проведена чисто, аккуратно, очень профессионально. Никто в ходе ее проведения не пострадал.

А далее общественности было сказано, что азербайджанская сторона давно уже ведет учет всех подозреваемых в совершении жутких, чудовищных преступлений против нашего народа, против нашей государственности. В данном же конкретном случае следствием было установлено, что 21 декабря 1991 года уроженец села Бадара Аскеранского района, проживавший в этом селе, Хачатрян Вагиф Черкезович, 1955 года рождения, совместно с другими лицами армянской национальности с применением различного оружия, в том числе огнестрельного оружия и боевых пехотных машин, совершили вооруженное нападение на село Мешали.

Это было крайне жестокое преступление, в ходе которого были убиты 25 лиц азербайджанской национальности, 14 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести, а 358 человек были насильственно выселены из мест их законного проживания. В любой стране мира обвиняемых в такого рода преступлениях ищут спецслужбы, дабы отловить и доставить в суд для честного разбирательства и вынесения объективного приговора.

Азербайджанская сторона обошлась с Вагифом Хачатряном очень деликатно. Его взяли живым, здоровым, достаточно упитанным, но уже без бороды и в гражданской одежде.

Есть у нас и свидетели чудовищных преступлений, совершенных армянской стороной в селе Мешали 21 декабря 1991 года. И теперь, после поимки Хачатряна, есть возможность узнать о судьбе всех участников и заказчиков этой карательной операции. Собственно, именно поэтому армянская сторона и напряглась так сильно. Потому, что показания Хачатряна могут стать еще одним доказательством того, сколь чудовищными были преступления Армении и карабахских боевиков против нашего государства и народа.

Плюс очень сильно испугались и те, кто знает о своих преступлениях. Они убедились, что азербайджанская сторона сможет их задержать и доставить в суд. И неважно, где это может произойти. Им, армянским преступникам, теперь не будет спокойно даже в самой Армении, не говоря уже о третьих странах. И даже время, на которое они так рассчитывали, как на спасительный фактор, работает против них.

В связи с этим уместно напомнить о судьбе Ивана Демьянюка - бывшего гражданина США и СССР, который был обвинён в военных преступлениях, предположительно совершённых им в период службы охранником в нескольких нацистских концлагерях во время Второй мировой войны (ВМВ). Высказывалось предположение, что Демьянюк мог быть известным своей жестокостью охранником "Иваном Грозным". По окончании ВМВ Демьянюк до 1952 года работал в разных городах Германии, в том числе шофёром для армии США. В 1952 году вместе с женой и дочерью эмигрировал в США. Своё имя поменял на Джон и начал работать автомехаником на заводе Ford. В 1958 году получил американское гражданство.

Он также, как и Вагиф Хачатрян, был уверен, что навсегда перевернул страницу прошлого, которая хранит память о его преступлениях. Но уже в конце 1970-х против него было выдвинуто обвинение, что именно он является "Иваном Грозным", надзирателем в бывшем нацистском концентрационном лагере Треблинка, который обслуживал газовые камеры и причастен к убийствам свыше 29 тысяч человек, применяя к узникам садистские пытки. Не помогли ему ставка на время и на американское гражданство.

В июне 2004 года суд лишил его американского гражданства. В марте 2009 года суд принял решение о его выдаче Германии. И тут тоже важно указать на один показательный момент. Армянская сторона активно "лепит" из Хачатряна "больного". Так вот и тут напрашивается аналогия. Дело в том, что 14 апреля 2009 года после того, как сотрудники иммиграционной службы забрали Демьянюка из его дома, его родственникам удалось добиться от Федерального суда США решения отложить экстрадицию.

Адвокаты указывали на состояние здоровья Демьянюка, который якобы был прикован к инвалидному креслу. Однако в мае была сделана видеосъемка скрытой камерой, на которой он делает покупки, садится за руль и едет домой, после чего власти немедленно забрали обвиняемого прямо из дома в иммиграционный центр, откуда вечером 11 мая он был доставлен в аэропорт и посажен в самолет, улетавший в Германию. Там состоялся суд и председатель земельного суда Баварии Ральф Альт, ведший процесс, заявил что "Демьянюк являлся частью нацистского аппарата и сознательно принимал участие в уничтожении евреев".

При этом, и в Испании Демьянюку инкриминировалось соучастие в геноциде и преступлениях против человечества во время службы охранником концлагеря Флоссенбюрг, где содержалось 155 испанцев. На основании обвинения, предъявленного 7 января 2011 года, был выдан европейский ордер на арест с требованием передать его Испании для производства правосудия по указанному эпизоду. Вот таким был в реальности Демьянюк - "мнимый больной", выдававший себя за обычного, мирного старика. Ровно таким же "мнимым больным", выдающим себя за "гражданина" никем не признанного "арцаха" является убийца мирных азербайджанцев Вагиф Хачатрян.