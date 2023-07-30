Как Хачатрян и другие армянские боевики пытали мирных азербайджанцев

Автор: Мехти Ахмедзаде

После задержания армянского террориста Вагифа Хачатряна, который является одним из исполнителей Мешалинской резни, в Армении в истерике был поднят вопрос о том, что Баку якобы "выдумал" обвинения.

Конечно же, утверждения армянской стороны касательно задержания 29 июля Государственной пограничной службой Азербайджана в пограничном пункте пропуска "Лачин" Хачатряна необоснованны. Ведь, как указано в информации Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики, Вагиф Хачатрян 22 декабря 1991 года в составе группы армянских вооруженных формирований совершил массовую расправу над азербайджанским населением в селе Мешали Ходжалинского района. Во время резни 25 азербайджанцев были убиты, 14 ранены, 358 азербайджанцев были изгнаны. По уголовному делу, возбужденному в связи с указанной резней, Хачатрян Вагиф Черкезович привлечен к ответственности как обвиняемый по статьям 103 (геноцид) и 107 (депортация или насильственное переселение населения) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, в отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста судом, и он был задержан на пограничном пункте пропуска 29 июля по пути в Армению именно в рамках данного уголовного дела.

Армяне, Хачатрян включительно, думали, что все обо всем забыли. Но не тут-то было. Во-первых, Азербайджан никогда не забудет военных преступлений Армении, совершенных против нашего народа, и как неоднократно подчеркивал Президент Ильхам Алиев, все виновные будут наказаны, а справедливость, в конечном итоге, восторжествует. Во-вторых, о преступлениях батальона, буквально вчера рассказал один из очевидцев Мешалинской резни - Сабир Гасымов. Полное его интервью Общественному телевидению можно посмотреть по ссылке.

Но это все, предисловие к этой статье. Доказательств вины Хачатряна и всплывающих фактов становится больше с каждым днем. К примеру, в сети распространился видеоролик, снятый в 2001-м году, где азербайджанец Маиль Мамедов рассказывает о чудовищных пытках, которым он был подвержен со стороны армянских боевиков. Мамедов также показал на камеру следы, оставленные на его теле.

Рассказывая о тех жутких моментах, пленник назвал имена тех, кто подвергал его пыткам. Среди них числится и имя Вагиф, владелец которого, по уточнению Мамедова, был армянянином.

Как видим, сомнений в виновности Хачатряна нет, но армянская сторона до сих пор считает, что ничего плохого она не сделала, а Хачатрян будто жертва.

Ереван включил режим истерики и вопит на всю планету о "похищении". Хотя, чему мы удивляемся, Армении никогда не хватит смелости взять на себя ответственность за всю причиненную боль. Протест официальных, общественных и медийных структур Армении задержанию военного преступника Вагифа Хачатряна, убившего 25 мирных жителей Азербайджана, является не чем иным, как актом поддержки и оправдания военных преступлений на государственном уровне.

Азербайджанское государство продолжит свои усилия по привлечению к ответственности и наказанию лиц, совершивших зверства против азербайджанцев в начале 90-х годов. Хачатрян совершил акт геноцида и после расследования будет наказан по всей строгости закона. Он, как и все убийцы, ответит за все.