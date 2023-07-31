Мины на освобожденных территориях Азербайджана продолжают нести угрозу

С завершением Второй Карабахской войны опасность в регионе не миновала - спустя десятилетия мины и взрывные устройства, оставленные армянами на освобожденных территориях Азербайджана, продолжают быть угрозой.

Как передает Day.Az, об этом говорится репортаже, опубликованной в сербским государственным телевидением РТС.

Журналисты подчеркивают, что Агдамский район Азербайджана считается самым загрязненным минами регионом.

Съемочная группа сербского гостелеканала побывала и на линии бывшего фронта, где ознакомилась с ходом операций по разминированию и работой саперов.

Рассказывая о разрушенном Агдаме, журналисты отметили, что город когда-то являлся крупнейшим в Карабахе, а последние десятилетия - городом-призраком.

"Чтобы вернуть Агдаму жизнь, первыми на линии бывшего фронта выступают саперы. С ноября 2020 года они обнаружили и уничтожили десятки тысяч мин и взрывных устройств. Однако работа далека от завершения", - подчеркивается в репортаже РТС.

Руководящий работами по разминированию в Агдамском районе Халиг Зульфугаров сообщил, что трудно назвать даже примерные сроки завершения работ по разминированию, так как территория, практически, полностью заминирована.

"Порой некоторые участки считаются не опасными, но когда начинаем копать, натыкаемся на мины, и их оказывается больше, чем предполагалось. Когда мы начинали там было всего около сорока саперов, а сейчас работает более 250 человек, которые используют технику и специально обученных собак", - уточнил Зульфугаров.

РТС отмечает, что при обнаружении и уничтожении взрывных устройств дополнительную опасность представляют расположенные друг на друге мины, поэтому в их обнаружении существенную роль играют дроны, с помощью которых ведется поиск устройств близко к поверхности земли. Но человеческий фактор также же имеет решающее значение, считают сербские журналисты.