Баку осудил террористический акт в Пакистане

"Мы жестко осуждаем террористический акт, совершенный на политическом конгрессе в Баджауре".

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

"Мы поддерживаем братский Пакистан против этого террористического акта, в результате которого погибли 40 человек, более сотни получили ранения. Выражаем соболезнования правительству, погибшим и их семьям", - говорится в заявлении.