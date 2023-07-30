https://news.day.az/politics/1585472.html Баку осудил террористический акт в Пакистане
Баку осудил террористический акт в Пакистане
"Мы жестко осуждаем террористический акт, совершенный на политическом конгрессе в Баджауре".
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.
"Мы поддерживаем братский Пакистан против этого террористического акта, в результате которого погибли 40 человек, более сотни получили ранения. Выражаем соболезнования правительству, погибшим и их семьям", - говорится в заявлении.
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