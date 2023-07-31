https://news.day.az/politics/1585494.html Джейхун Байрамов отправился в Турцию
Джейхун Байрамов отправился в Турцию
31 июля министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов отправился с официальным визитом в Турецкую Республику.
Об этом сообщили Day.Az в МИД Азербайджана.
В министерстве сообщили, что в рамках визита Джейхун Байрамов проведет встречи с министром иностранных дел Турецкой Республики Хаканом Фиданом и другими высокопоставленными лицами.
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