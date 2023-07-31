Джейхун Байрамов отправился в Турцию

31 июля министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов отправился с официальным визитом в Турецкую Республику.

Об этом сообщили Day.Az в МИД Азербайджана.

В министерстве сообщили, что в рамках визита Джейхун Байрамов проведет встречи с министром иностранных дел Турецкой Республики Хаканом Фиданом и другими высокопоставленными лицами.