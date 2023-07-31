Свидетели преступлений армян в Мешели поделились страшными воспоминаниями

Резня, совершенная армянами в декабре 1991 года в селе Мешели Ходжалинского района, не изгладилась из памяти жителей этого села. Они не забыли о том, что произошло в тот холодный зимний день. Во время нападения армян на село Мешели 25 жителей стали шехидами, 14 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести. Отряды армянских палачей, в частности Вагифа Хачатуряна, подвергли жителей села пыткам, совершили жестокие расправы и зверства. Большинство погибших и раненых в ходе этих событий были дети, подростки и пожилые люди.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, жители села Мешели Ходжалинского района уже 14 лет проживают в одноименном поселке Геранбойского района. В настоящее время в поселке Мешели проживает 430 человек.

Жители говорят, что Вагиф Хачатурян и окружающие его члены бандформирований всегда проявляли ненависть, жестокость по отношению к азербайджанцам. Еще до начала Первой Карабахской войны они в открытую угрожали жителям смертью. Их целью было всячески выжить жителей с их исконных земель. Сепаратисты не раз брали в заложники нескольких жителей села Мешели, направлявшихся в их села, и пытались сжечь в автомобиле.

Бывший сотрудник полиции, житель села Зияддин Салманов, участвовавший в обороне села во время событий в Мешели, говорит, что на его глазах армяне безжалостно убили безоружных жителей села. "В то время они жестоко убили и моих коллег-полицейских Аллахверди и Исмаила. Одним из руководителей этих деяний был Вагиф Хачатурян. Он собрал вокруг себя родственников и создал вооруженный отряд. Я, как полицейский, участвовал в боях в отряде самообороны. Помню, как Хачатурян кричал в мегафон на азербайджанском языке: "Мы окружили село, сдавайтесь". Был дядя Ганимат, в голову которого выпустили целую обойму автомата. Однажды в селе Бадара Хачатурян хотел сжечь нас в своем автомобиле марки "Нива"...- сказал Зияддин Салманов.

В селе Мешели Ходжалинского района армяне только в семье Новрузовых подвергли пыткам и убили 5 ее членов. В одну ночь были уничтожены Новруз Новрузов, его жена Адиля Новрузова, сын и две дочери. Старший ребенок семьи Замина Алиева с горечью рассказывает о том, что произошло во время этой страшной трагедии с ее братом, другими членами семьи. "После того, как армяне убили членов моей семьи, они подвергли тела пыткам и сожгли трупы. У одной из моих сестер было 78 пулевых ранений в ногу, хотя выстрелили ей в сердце. Их всех пытали. Они полностью сожгли наш дом, наше хозяйство, которое мы с трудом создали. Я выжила случайно. Их целью было убить всех", - добавила З.Алиева.

Новость о задержании минувшим днем одного из армянских бандитов, находящегося в международном розыске Вагифа Хачатуряна, обрадовала жителей Мешели. Они выразили уверенность в том, что вскоре перед правосудием предстанут и другие армянские палачи, руки которых по локоть в крови.

Отметим, что продолжается расследование по уголовному делу, возбужденному органами прокуратуры Азербайджанской Республики по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики по фактам геноцида, депортации лиц азербайджанской национальности, уничтожения и повреждения многочисленного имущества, принадлежащего жителям села и государству, членами незаконных армянских вооруженных формирований, совершенным 22 декабря 1991 года в селе Мешели Ходжалинского района.

В ходе следствия было установлено, что в указанное время родившийся в 1955 году и живший в селе Бадара Аскеранского района гражданин Азербайджанской Республики Хачатурян Вагиф Черкезович, который работал водителем на автотранспортном предприятии в городе Ханкенди, с целью истребления азербайджанцев, проживавших в селе Мешели в целом как национальной группы, вместе с другими лицами армянской национальности, с применением различного оружия, в том числе огнестрельного, и боевых машин пехоты совершил вооруженное нападение на это село. Были убиты 25 лиц азербайджанской национальности, 14 человек получили ранения различной степени тяжести, 358 азербайджанцев были изгнаны с мест их законного проживания в нарушение установленных норм международного права и законов Азербайджанской Республики.

Кроме того, Хачатурян Вагиф Черкезович вместе со своими сообщниками, c которыми находился в предварительном сговоре, продолжал свои преступные действия, уничтожая и повреждая имущество, принадлежащее государству и жителям села, причинив в целом материальный ущерб в размере 5 миллионов 496 тысяч 900 манатов.

В связи с тем, что по уголовному делу возникли достаточные обоснованные подозрения, было принято решение о привлечении Хачатуряна Вагифа Черкезовича в качестве обвиняемого по статьям 103 (геноцид) и 107 (депортация или насильственное переселение населения) Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики, но поскольку его местонахождение следствию было неизвестно, 12 ноября 2013 года он был объявлен в международный розыск и решением суда избрана мера пресечения.

В результате проведенных розыскных мероприятий 29 июля 2023 года Вагиф Хачатурян был задержан военнослужащими Государственной пограничной службы на погранично-пропускном пункте "Лачин" на азербайджано-армянской государственной границе при попытке выехать, при посредничестве Международного Комитета Красного Креста (МККК), в Республику Армения под предлогом лечения.

Будут обеспечено размещение Вагифа Хачатуряна в медицинском учреждении в городе Баку, оказание ему необходимой медицинской помощи, а также создание условий для посещения его представителями МККК.

В настоящее время продолжаются необходимые оперативно-розыскные мероприятия по привлечению других обвиняемых по данному уголовному делу лиц к ответственности.