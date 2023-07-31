Армянский блогер стыдится мировоззрения нынешней Армении

- "Хотел бы я действительно быть турком" - ФОТО

Армянский активист и блогер Ишхан Вердян, известный своими миротворческими инициативами, прокомментировал в своем Telegram-канале истерическую реакцию армянской общественности на задержание Вагифа Хачатряна, совершившего геноцид против азербайджанцев.

Как передает Day.Az, по его словам, армянская сторона представляет задержание азербайджанскими пограничниками В.Хачатряна как "похищение".

"Таким образом Армения отказывает Азербайджану в праве совершать какое бы то ни было легитимное действие. Азербайджан в понимании армян существует отдельно от вселенной, и если в один день все азербайджанцы возьмут и умрут в страшных муках, этот день станет самым счастливым для армян.

Лютая злоба и абсолютная оторванность от реальности... Вопрос: Зачем азербайджанцам жалеть таких соседей? Зачем с ними хотеть мира? Зачем их у себя в стране терпеть? За какую такую заслугу?

Я чувствую отвращение к самому себе. Ненавижу себя за то, кем я являюсь. Хотел бы я действительно быть турком, сидеть в стороне и смеяться. Больше не могу смотреть на безумие, охватившее мой народ", - говорится в публикации.

Отметим, что в результате проведенных поисковых мероприятий 29 июля 2023 года Вагиф Хачатрян был задержан военнослужащими Государственной пограничной службы Азербайджана на ППП "Лачин", расположенном на азербайджано-армянской государственной границе при попытке выехать в Республику Армения для лечения при посредничестве Международного Комитета Красного Креста.

12 ноября 2013 года было принято решение о привлечении Хачатряна Вагифа Черкезовича в качестве обвиняемого по статьям 103 (геноцид) и 107 (депортация или принудительное переселение населения) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, однако следствию не было известно его местонахождение. Решением суда в отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста с объявлением в международный розыск.

Следствием установлено, что гражданин Азербайджанской Республики Хачатрян Вагиф Черкезович (1955 года рождения), родившийся и проживающий в селе Бадара Аскеранского района, работавший водителем в автомобильном транспортном предприятии города Ханкенди совместно с другими лицами армянской национальности с целью полного уничтожения азербайджанцев, проживавших в селе Мешали как единой национальной группы, используя различные виды оружия, в том числе огнестрельное оружие и боевые пехотные машины, совершив вооруженное нападение на данное село убили 25 человек азербайджанской национальности, нанесли 14 лицам телесные повреждения различной степени, изгнали 358 азербайджанцев из мест законного проживания без оснований, предусмотренных международно-правовыми нормами и законами Азербайджанской Республики.

Кроме того, Хачатрян Вагиф Черкезович, продолжая совместные преступные действия с лицами по предварительному сговору, уничтожая и повреждая имущества, принадлежащие государству и сельским жителям, причинили материальный ущерб на общую сумму 5 496 900 манат.