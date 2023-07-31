https://news.day.az/politics/1585533.html Реджеп Тайип Эрдоган встретится с Джейхуном Байрамовым
Реджеп Тайип Эрдоган встретится с Джейхуном Байрамовым
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится сегодня с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
Как передает в понедельник Day.Az, об этом сообщили турецкие СМИ.
Было отмечено, что встреча состоится в резиденции Президента Турции.
Напомним, что сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с официальным визитом в Турцию. В рамках визита также запланированы встречи главы МИД Азербайджана с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и другими высокопоставленными официальными лицами.
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