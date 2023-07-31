Реджеп Тайип Эрдоган встретится с Джейхуном Байрамовым

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится сегодня с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Как передает в понедельник Day.Az, об этом сообщили турецкие СМИ.

Было отмечено, что встреча состоится в резиденции Президента Турции.

Напомним, что сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с официальным визитом в Турцию. В рамках визита также запланированы встречи главы МИД Азербайджана с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и другими высокопоставленными официальными лицами.