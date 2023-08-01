Армянское «стояние на границе» такой же пустой фантик, как и «голод» в Ханкенди

Цель армянского "стояния на границе" одна - противодействовать подписанию мирного договора, затянуть насколько возможно нормализацию между Баку и Ереваном. Такой же цветной, но пустой фантик, как и история с якобы голодающими в Ханкенди. Фантик, рассчитанный на внешнего потребителя.

Об этом сказала в беседе с Day.Az доктор политических наук, Государственный советник РФ Первого класса, директор консалтингового центра "Восточный вектор" Татьяна Полоскова.

Как можно охарактеризовать устроенное армянами на границе представление? Как мелкую интригу и полную политическую импотенцию Еревана. Вкупе с теми, кто поддерживает армянскую сторону и подливает масла в огонь, как с Востока, так и с Запада.

Хотела бы привести цитату из недавнего заявления Пашиняна, который иногда говорит вполне разумные вещи. В частности, он сказал, что соседи Армении - это Грузия и Азербайджан. А не Запад и Россия. Тем не менее, к бессмысленной акции на границе Армения привлекла как раз сторонних акторов, находящихся далеко от региона. Некоторые из делающих заявления по поводу ситуации, как видно, даже мало разбираются в отношениях между Арменией и Азербайджаном.

Видела пару заявлений армянского МИДа. Не скажу, что удивилась - МИД Армении давно перестал удивлять. Но некоторое недоумение есть, потому что дипломаты не могут не знать, что отправка армянской стороной автоколонны под видом "гуманитарного груза"... ладно, предположим, что груз действительно гуманитарный... на суверенные территории Азербайджана без согласования с Баку недопустима по всем международным стандартам. И, как справедливо заявлено азербайджанским МИДом, это является очередной провокацией против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Также я согласна с мнением внешнеполитического ведомства, что поощрение этой провокации на уровне государства и премьер-министра Армении недопустимо.

Объяснить действия армянской стороны и ее глупые методы с точки зрения логики невозможно. Как говорил известный киноперсонаж в исполнении Леонида Броневого, "сложно понять логику непрофессионала". Особенно когда логика отсутствует в принципе. В действиях Армении она отсутствует. Она организует провокацию, свозит на границу иностранных дипломатов и подсовывает им и мировому сообществу откровенную липу, что уж совсем неприлично. А, главное, ну и дальше что? Да ничего. По одной простой причине. Никто не может диктовать Азербайджану, какие пути предоставлять для гуманитарных грузов.

Насколько мне известно, уже построена дорога в Ханкенди из Агдама и этот путь Азербайджан предлагает для доставки грузов в Карабах. Не в курсе технических параметров дороги, но, судя по видео в Сети, она гораздо шире и качественнее, чем Лачинская. Так в чем проблема? Лачинская дорога зафиксирована в ряде документов, информационно раскручена, в том числе, в западных и российских СМИ. Именно это обстоятельство, думаю, есть основная причина, а скорее, повод для армянской стороны устраивать шумные, но бессмысленные акции у погранпункта в Лачине. Они считают свои действия легитимными. Более никаких причин устраивать там "забеги в ширину" нет.

Цель армянского "стояния на границе" одна - противодействовать подписанию мирного договора, затянуть насколько возможно нормализацию между Баку и Ереваном. Такой же цветной, но пустой фантик, как и история с якобы голодающими в Ханкенди. Фантик, рассчитанный на внешнего потребителя. Когда закончится интерес у иностранного дипкорпуса к нынешней ситуации, в Армении еще что-нибудь придумают. Но это непродуктивные и опасные игры. В конце концов, операции по принуждению к миру существуют в мировой практике и их пока что никто не отменял.

Однако, надо учитывать, что армянское лобби ведет активную информационную работу за рубежом, расписывая "ужасы" голода в Ханкенди и "блокаду" Лачинской дороги. И этому надо противодействовать. В поддержку своей позиции Ереваном был организован и подвоз дипкорпуса к место простоя армянских фур. Надо иметь в виду, что ни одно посольство не направит своих представителей для участия в подобной "экскурсии" без согласования с Центром. Значит, внешнеполитические ведомства этих стран либо дали указание посольствам направить представителей к границе, либо, однозначно, уведомлены о такой поездке. И, соответственно, посетившие место событий обязаны прислать в Центр отчет о поездке, как принято говорить в дипсреде - "отписаться". Вполне возможно, что это просто бюрократическая формальность, ответ на постоянное нытье армянской стороны, в том числе, и на письменные обращения. Типа, съездили, посмотрели - теперь отвяжитесь. Но кто-то из посетивших границу вполне мог иметь "особые поручения", либо такие поручения имело его руководство. Кто заказчик - вопрос. Но дипломаты и международные чиновники тоже люди. Всякое бывает. Тем более, в ряде стран лоббизм узаконен.

Не надо думать, что все дипломаты - это люди семи пядей во лбу. Они разные, есть те, кто вникает в вопрос. Будем надеяться, что они и отпишутся руководству объективно. Ну, а есть и те, кто воспринял поездку к границе с Азербайджаном как отдых на лоне красивых пейзажей за счет государства и за счет налогоплательщиков. Таких типажей достаточно во внешнеполитических ведомствах разных стран. Вот и на азербайджанский погранпункт в бинокли посмотрели...

Лейла Таривердиева