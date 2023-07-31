Расшифровать секретную террористическую организацию FETÖ весьма сложно

Самой масштабной, организованной, секретной и имеющей международные связи организацией, с которой когда-либо сталкивалась Турция, несомненно, является террористическая организация FETÖ.

Как передает Day.Az, об этом, отвечая на вопросы Trend, сказал в понедельник декан факультета экономики тюркского мира UNEC, профессор университета Улудаг Мехмет Юдже.

"Эта организация, которая долгое время проникала в сферу образования и культуры Турции, со временем расширила свою деятельность в мир экономики, бюрократии и политики. FETÖ, может пересекать границу и прибегать к насилию, когда это необходимо, а также имеет свою уникальную стратегию, поэтому ее очень сложно обнаружить или расшифровать. Вспомним события 17-25 декабря 2013 года (самая масштабная антикоррупционная операция за всю историю Турции) и попытку военного переворота в Турции 15 июля 2016 года. Когда попытка военного переворота потерпела неудачу, FETÖ стремилась свергнуть нынешнюю власть, получив поддержку извне в качестве последнего шага, сформировав сильную оппозицию на президентских выборах", - отметил он.

Юдже добавил, что после того, как все попытки террористической организации FETÖ оказались тщетны, они сосредоточились на новой цели.

"Против ее деятельности предпринят ряд соответствующих мер как в Турции, так и в Азербайджане. На мой взгляд, последние операции являются продолжением предыдущих, то есть звеньями в цепи операций", - подчеркнул он.