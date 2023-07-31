Община Западного Азербайджана приветствует арест Вагифа Хачатряна

Община Западного Азербайджана приветствует долгожданный арест Вагифа Хачатряна, десятилетиями находившегося в международном розыске за участие в преступлениях против человечности, совершенных в 1991 году против азербайджанских жителей села Мешали Ходжалинского района. Этот успех правоохранительных органов Азербайджана является большим утешением для выживших в той резне.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

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