Джейхун Байрамов посетил Аныткабир

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Турцию посетил мавзолей основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка (Аныткабир) и возложил венок к его могиле.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом говорится на странице МИД Азербайджана в Twitter.

Напомним, что сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с официальным визитом в Турцию. В рамках визита запланированы встречи главы МИД Азербайджана с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и другими высокопоставленными официальными лицами.