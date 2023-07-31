https://news.day.az/politics/1585617.html Джейхун Байрамов посетил Аныткабир
Джейхун Байрамов посетил Аныткабир
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Турцию посетил мавзолей основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка (Аныткабир) и возложил венок к его могиле.
Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом говорится на странице МИД Азербайджана в Twitter.
Напомним, что сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с официальным визитом в Турцию. В рамках визита запланированы встречи главы МИД Азербайджана с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и другими высокопоставленными официальными лицами.
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