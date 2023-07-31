https://news.day.az/politics/1585642.html Главы МИД Азербайджана и Турции провели встречу в расширенном составе
Главы МИД Азербайджана и Турции провели встречу в расширенном составе
Между министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом провели встречу в расширенном составе, с участием делегаций.
Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом говорится на странице МИД Азербайджана в Twitter.
В рамках встречи были обсуждены вопросы, стоящие в повестке дня многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Турцией.
Напомним, что сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с официальным визитом в Турцию. В рамках визита запланированы встречи главы МИД Азербайджана с высокопоставленными официальными лицами Турции.
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