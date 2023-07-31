Джейхун Байрамов отмечает высочайший уровень отношений между Баку и Анкарой

Сегодня отношения между Азербайджаном и Турцией находятся на самом высоком уровне за всю историю сотрудничества.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом пресс-конференции.

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