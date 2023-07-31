Военнослужащие Азербайджана и Узбекистана обмениваются опытом

В соответствии с "Планом двустороннего сотрудничества на 2023 год", заключенным между министерством обороны Азербайджанской Республики и министерством обороны Республики Узбекистан, стартовали тактические командно-штабные учения с компьютерной поддержкой "UZAZ-2023", сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

На первом этапе совместных учений на полигоне Чирчик в Ташкентской области военнослужащие Азербайджана и Узбекистана выполнили задачи по организации и планированию специальных боевых действий на компьютере и на карте.

Основной целью учений является осуществление взаимного обмена опытом, организация взаимодействия военнослужащих двух государств, повышение навыков принятия штабными офицерами решений по карте, повышение уровня их профессионализма и подготовки.