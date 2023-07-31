Хакан Фидан считает Зангезурский Коридор гарантом мира для региона

Сильная Турция - это сильный Азербайджан, а сильный Азербайджан - сильная Турция.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сказал сегодня министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время совместной с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым пресс-конференции.

"Мы продолжим поддерживать возрождение Карабаха. Сильная Турция - это сильный Азербайджан, а сильный Азербайджан - сильная Турция", - сказал он.

Глава МИД Турции призвал международное сообщество поддержать мир в регионе.

"Путь к стабильности в регионе лежит через обеспечение мира. Большую роль в этом играет также открытие Зангезурского коридора", - сказал он.

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