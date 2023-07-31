https://news.day.az/politics/1585661.html Глава МИД Турции прокомментировал происходящее на Лачинской дороге
Глава МИД Турции прокомментировал происходящее на Лачинской дороге
Претензии к Азербайджану, связанные с Лачинской дорогой, несправедливы.
Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сказал сегодня министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время совместной с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым пресс-конференции.
"Лачинская дорога - это азербайджанская земля. Азербайджан может предпринимать на своей земле все действия, которые сочтет нужными", - сказал он.
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