Глава МИД Турции прокомментировал происходящее на Лачинской дороге

Претензии к Азербайджану, связанные с Лачинской дорогой, несправедливы.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сказал сегодня министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время совместной с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым пресс-конференции.

"Лачинская дорога - это азербайджанская земля. Азербайджан может предпринимать на своей земле все действия, которые сочтет нужными", - сказал он.

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