Джейхун Байрамов обвиняет Армению во вмешательстве во внутренние дела Азербайджана

То, что Армения, вопреки взятым на себя обязательствам, до сих пор не вывела свои вооруженные формирования с территории Азербайджана, а также продолжает препятствовать открытию Зангезурского коридора и не отказывается от намерения вмешиваться во внутренние дела Азербайджана под предлогом "заботы" о "правах и безопасности" проживающих в Карабахе армян, представляет собой угрозу миру и стабильности в регионе.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сказал сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом пресс-конференции.

"Несмотря на все это, политика, проводимая Азербайджаном, и в то же время общий взгляд Азербайджана и Турции на будущее региона и предпринятые шаги и впредь будут обеспечивать прогресс и безопасность в регионе", - сказал Байрамов.

Новость обновляется