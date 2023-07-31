TANAP играет основную роль в обеспечении энергобезопасности Европы

Азербайджано-турецкое сотрудничество в области энергетики вносит вклад в обеспечение энергетической безопасности Европы.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сказал сегодня министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время совместной с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым пресс-конференции.

"TANAP уже играет основную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы. Большая часть газа, поступающего через TANAP, идет в Европу. Зимой в Европе в связи с войной в Украине вновь возможен газовый кризис. Наш стратегический диалог с Азербайджаном и подготовка на ближайшие годы по этим вопросам продолжаются. Мы ведем переговоры о дополнительных поставках газа", - сказал министр.

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