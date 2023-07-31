Причиной замораживания турецко-армянских отношений стала оккупация Арменией азербайджанских земель.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

"Несмотря на фактическое прекращение оккупации, пограничное соглашение между Азербайджаном и Арменией интенсивно продолжается. Мы внимательно наблюдаем за этим. Позиция Турции такова, что после того, как между Арменией и Азербайджаном будут достигнуты соглашения, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен нормализовать отношения", - сказал Фидан.

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