https://news.day.az/politics/1585691.html Сурет Гусейнов в реанимации
Сурет Гусейнов в реанимации
Сурет Гусейнов находится в реанимации одной из стамбульских клиник.
Как передает Day.Az, об этом АПА сказал проживающий в Гяндже Кямал Гусейнов, родственник бывшего премьер-министра Сурета Гусейнова.
По словам К.Гусейнова, Сурет Гусейнов почувствовал себя плохо в стамбульском аэропорту и был госпитализирован.
Он добавил, что сейчас самочувствие Сурета Гусейнова улучшилось, лечение продолжается. Сегодня его планируется перевести в другую клинику в Стамбуле.
Родственник Сурета Гусейнова отметил, что в последнее время он проживает в Турции.
Отметим, сегодня распространилась информация о том, что Сурет Гусейнов скончался.
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