Сурет Гусейнов в реанимации

Сурет Гусейнов находится в реанимации одной из стамбульских клиник.

Как передает Day.Az, об этом АПА сказал проживающий в Гяндже Кямал Гусейнов, родственник бывшего премьер-министра Сурета Гусейнова.

По словам К.Гусейнова, Сурет Гусейнов почувствовал себя плохо в стамбульском аэропорту и был госпитализирован.

Он добавил, что сейчас самочувствие Сурета Гусейнова улучшилось, лечение продолжается. Сегодня его планируется перевести в другую клинику в Стамбуле.

Родственник Сурета Гусейнова отметил, что в последнее время он проживает в Турции.

Отметим, сегодня распространилась информация о том, что Сурет Гусейнов скончался.