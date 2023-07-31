Убийца мирных жителей Мешали - преступник, а не жертва

Вагифа Хачатряна, обвиняемого в участии в геноциде мирного населения села Мешали в декабре 1991 года, задержали не потому, что он армянин, а потому, что он совершил преступление.

Об этом сказал в комментарии Day.Az заместитель председателя Организации ветеранов войны, труда и Вооруженных Сил, полковник Джалил Халилов.

Армения, отметил он, пытается создать вокруг этого факта нездоровый ажиотаж, распространяет клевету и инсинуации. Ее покровители активно ей в этом помогают. В Ереване армяне пикетируют офис МККК, требуя от организации признать арест боевика "похищением" и добиться освобождения Хачатряна.

"Это полный абсурд. Хачатрян участвовал в убийствах и пытках десятков азербайджанцев, совершил тяжкие преступления против нашего народа. Его задержание не связано с его этнической принадлежностью, оно вызвано теми деяниями, которые он совершил в годы Первой карабахской войны против мирных азербайджанцев. Следствие очень конкретно квалифицировало его преступления как геноцид и депортация. Это не политическое дело, как бы не старались армяне и их сторонники придать ему такую окраску", - сказал Халилов.

По мнению полковника, цель устроенной истерики вполне ясна - навредить международному имиджу Азербайджана и сформировать негативное мнение о нашей стране. Однако факты, собранные следствием, говорят сами за себя, и против них любая пропаганда бессильна. Азербайджан тверд в своем намерении наказать всех, кто проливал кровь азербайджанского народа, подчеркнул Джалил Халилов.

Лейла Таривердиева